أخبار مصر | حسين الزناتي عن خالد توحيد: رجل يقيم العدل ورزقه الله بحسن الخاتمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الزناتي عن خالد توحيد: رجل يقيم العدل ورزقه الله بحسن الخاتمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الراكل الدكتور خالد توحيد، كان رجل يُطلب ولا يطلب، وكان رجلًا حسين السيرة وطيب السمعة، معروف بإقامة العدل في أي مكان يتواجد فيه.

وأضاف خلال حفل تأبين نظمته رابطة النقاد الرياضيين بالنقابة، اليوم، للراحل الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي السابق، أن هذا الرجل المهني والخلوق والمهذب ترك بصمة بين كل زملائه وأصدقائه وعائلته، ومتواجد بابتسامته التي لم تفارقه رغم كل الظروف.

وتابع: "كل هذا الحب تم ترجمته في حسن خاتمة للراحل خالد توحيد، الذي عندما توفى أخذ ما يستحقه من ربه، ونتمنى أن كل مننا يحسن الله خاتمته، كما أحسن خاتمة الرجل الصالح الراحل خالد توحيد، هو رجل يقيم العدل".

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وكانت رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، حفل تأبين الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي السابق، ورئيس قناة الأهلي السابق، وذلك مساء اليوم، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة: "حسين الزناتي، هشام يونس، محمد يحيى يوسف، خالد ميري"، وبدأ التأبين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل.

وكان توفى "توحيد" الثلاثاء 1 فبراير، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أداء صلاة الظهر بمسجد النادى الأهلي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، قبل أن يشارك أعضاء مجلس إدارة النادي رفقة رئيس المجلس محمود الخطيب في تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وكان نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلامي الراحل خالد توحيد، ونشر النعي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "البقاء لله وحده الصديق الدكتور خالد توحيد في ذمة الله ".