مصر | ضبط عاطل ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة الجيزة، القبض على عاطل هارب من قضيتي تبديد؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، والنصب على المواطنين وحصوله منهم على مبالغ مالية مقابل إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، بانتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة باسم المقدم (محمد.ج.ا)، يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية، وإقناع المجني عليهم بأنه على صلة وعلاقات متشعبة بكبار المسؤولين بالدولة من خلال موقعه الوظيفي.

تبين بالفحص أن المشكو حقه يدعى "محمد.م" 40 سنة عاطل مقيم بالدقهلية، السابق اتهامه في 5 قضايا (سرقة متنوعة- خيانة أمانة- شيك)، والمحكوم عليه الهارب في قضيتي (تبديد).

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عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم في أثناء مقابلة أحد ضحاياه "عماد.ح.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير بأحد المقاهي بالهرم.

بمناقشته قرر أن المتهم أوهمه أنه سيقوم بإرساء مناقصة لتسوية أرض مساحتها (70 مليون متر) من أراضي جهاز مدينة 6 أكتوبر مقابل مبلغ مالي، واشترى سيارة ماركة (بي إم دبليو 523) بمبلغ 200 ألف جنيه كمقدم لاتفاقهما على أن يتبقى له مبلغا ماليا قدره 800 ألف جنيه.

وأمكن ضبط السيارة المشار إليها بحوزة المتهم وبداخلها جهاز لاب توب محمل عليه كارنيهات بصفة "ضابط جيش برتبة عقيد، ضابط شرطة برتبة مقدم"، كاب شرطة أبيض اللون، 2 أفارول "كاكي اللون مموه"، 2 جراب طبنجة، طبنجة صوت، 11 طلقة من ذات العيار، فانلة صوف سوداء اللون برتبة مقدم "ملابس هيئة الشرطة"، 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة و13100 جنيه.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.