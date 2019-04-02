مصر | ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة المارة باستخدام "شفرة موس" ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة المارة باستخدام "شفرة موس" ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط عاطلين لاتهامها بسرقة المارة بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من "فهد.ع" 36 سنة، موظف مقيم بالعجوزة، أنه حال سيره دائرة القسم استوقفه شخصان وهدداه بسلاح أبيض (شفرة موس) واستوليا على حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وفرا هاربين.

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى مرتكبي الواقعة وهما:

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"فارس الجن" 24 سنة السابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم (سلاح)، و"مصطفى.أ" 20 سنة، يقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، تمكن النقيبان أحمد مندور وكريم عبد الرازق معاونا مباحث بولاق الدكرور من ضبطهما وبحوزتهما المسروقات و(2) شفرة موس، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.