مصر | ضبط عامل وطالب لقيامهما بسرقة مواطن بفيصل

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تمكنت قوة أمنية من الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بخطف هاتف محمول من أحد المارة بمطلع كوبري فيصل.

ففي أثناء تواجد أمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمة المرورية بمنطقة المشابك مطلع كوبري فيصل، شاهد شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات خطفا هاتف محمول من أحد المارة حال تحدثه فيه، وفرا هاربين اتجاه مطلع الكوبري.

وأخطر الشرطي غرفة عمليات المرور والخدمات المرورية والأمنية بمحيط الواقعة بمواصفات الدراجة البخارية والمتهمين، حيث تمكن ضابط وأمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبطهما أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه.

وتبين بالفحص أن المتهمين هما: "إسلام.ع" 19 سنة عامل بمحل كاوتش، وطالب يدعى "محمد.م" 18 سنة طالب يقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.