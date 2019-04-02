مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقه المواطنين بأسلوب "النشل" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقه المواطنين بأسلوب "النشل" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض وقائع سرقة المارة بأسلوب النشل في منطقة السادس من أكتوبر، وتبين أن عاطلين وراء تلك الحوادث.

وردت معلومات للمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر مفادها أن كلًا من: "سليم.ع" 22 سنة، و"حسين.ع.خ" 36 سنة، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب النشل حال سيرهم بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، أعد النقيبان أحمد البطران وعبد الرحمن فرغل معاونا المباحث عدة أكمنة أسفرة احدها عن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 من حوادث السرقة المتنوعة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب النشل، وأرشدا عن أماكن تصريفهما للمسروقات، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهما، وأضافا بإنفاقهما للمبالغ المالية المستولى عليها والتخلص من الأوراق والمتعلقات الخاصة بالمبلغين، تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.