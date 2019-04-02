مصر | ننشر اعترافات عصابة السرقة بالإكراه في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات عصابة السرقة بالإكراه في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت عصابة سرقة المواطنين بالإكراه أمام رجال مباحث قسم المطرية منذ قليل، حيث قال أحدهم: "مفيش شغل فى البلد، ومكناش بنأذى حد وكلها كام قرش وكنا بنقف مبنكملش لبقية اليوم" ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

كانت البداية عندما تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المطرية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام تشكيل عصابي بسرقتهم بالإكراه في عدة أماكن متفرقة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "علاء.ر" ، و"محمود.م" ، و"إسلام.م"، وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، تحت تهديد السلاح وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات