مصر | دفاع رئيس حي الدقي في الرشوة: تقرير اللجنة لم يأت باللقاء الصوتي بين رئيس الحي والموظف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع رئيس حي الدقي في الرشوة: تقرير اللجنة لم يأت باللقاء الصوتي بين رئيس الحي والموظف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، سماع إعادة المرافعة في محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.

وأعلن دفاع رئيس الحي، خلو تقرير اللجنة الفنية الثلاثية المكلفة بتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية، حيث أوضح أن تقرير اللجنة لم يأت باللقاء الصوتي بين نادر سعيد، رئيس حي الدقي والمتهم الثاني أشرف فوزي، في مكتب رئاسة حي الدقي، وما سطره عضو الرقابة الإدارية تضمن "خليه يخلص علشان مش عايز حد يمسك عليا حاجة" فرد: "محدش هيمسك عليك علشان تقارير مدحت هي الصح "، هذه العبارات خلت منها تقارير اللجنة الفتية، المحايدة التي طلبنا تكليفها بإعادة تفريغ المكالمات.

ثانيا: ما قرره عضو الرقابة في محضر الإجراءات ورد بها عبارات وألفاظ ووقائع لم ترد في تقرير اللجنة الفنية الثلاثية وهذه العبارات تحمل اتهام وثبوت اتهام على المتهم.

Advertisements

كما أوضح الدفاع أن تسجيلات الرقابة الإدارية جاء بها لقاء صوتي بين رئيس الحي وسيدة وتبين من التحريات أنها تدعى سوزان سورية الجنسية وتضمن الحوار بينهما: "يجب عليه أن يحصل على وحده سكنية بالعقار موضوع الإذن، أو نسبة خصم ٥٠٪؜ من قيمة هذه الوحدة، وهذا لا وجود له لفظا في تقرير اللجنة الثلاثية عن ذات المحادثة، واختلاف موضوع الرشوة فعي مخالفات عقار تم وحدة سكنية، وكلها اتهامات تفيد إخلال رئيس الحي بوظيفته ولا وجود لها في تقرير اللجنة الفنية، وانه طلب منها رشوة جنسية وهذا غير موجود في تقرير اللجنة.

وواجهت النيابة اشرف فوزي، وأقر بأنه توسط في الرشوة بين المتهم الأول والثالث والرابع، وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.