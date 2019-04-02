شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مدير مدرسة ابتدائي ومعلم بالفيوم لاتهامهما بالتحرش بالتلاميذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، الثلاثاء، القبض على مدير مدرسة ابتدائي ومعلم بالفيوم، بتهمة التحرش بالتلاميذ.

وقرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفيوم، الثلاثاء، استبعاد المعلم ومدير المدرسة التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، وإحالتهما للتحقيق، بسبب اتهام أولياء الأمور لهما بالتحرش بأبنائهم.

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كان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بشكوى لوكيل وزارة التعليم، اتهموا فيها مدير المدرسة ومعلم بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم.

ووجه عبدالله لجنة من التعليم الابتدائي والمتابعة والتوجيه المالي والإداري، لبحث شكوى أولياء الأمور، وقرر استبعاد المعلم ومدير المدرسة.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع أولياء الأمور ومجلس أمناء المدرسة، وطمأن الجميع بأنه تم استبعاد مدير المدرسة والمعلم وإحالتهما للتحقيق وعدم عودتهما للمدرسة مرة أخرى.

كما اجتمع عبدالله مع جميع العاملين بالمدرسة، وأكد على الاهتمام والرعاية الكاملة لأبنائنا التلاميذ، وكذلك محو الآثار السلبية لما حدث والتعامل مع أبنائنا التلاميذ بطريقة إيجابية.