شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6.. الإسكان تطرح لأول مرة 1982 قطعة أرض بنظام الحجز أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: لأول مرة فى تاريخ وزارة الإسكان، تعلن الوزارة عن طرح أراض مميزة وأكثر تميزا بنظام الآونلاين، وأن يكون الحجز بنظام أسبقية الحجز وليس القرعة. ومن جانبه أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، موضحاً أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).

لأول مرة فى تاريخ وزارة الإسكان، تعلن الوزارة عن طرح أراض مميزة وأكثر تميزا بنظام الآونلاين، وأن يكون الحجز بنظام أسبقية الحجز وليس القرعة.

استمرارا للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير طرق حجز قطعة أرض من الأراضى المميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام الحجز أون لاين، وذلك من خلال خطوات محددة وهى كالتالى:

أعلن مجلس النواب الليبى عن رفضه للتحركات التى تقوم بها بعض الدول الأوروبية لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة فى أوروبا.

تزور 6 شركات بريطانية مصر ، لبحث فرص الأعمال فى قطاع الرعاية الصحية، حيث ستعقد الشركات خلال زيارتها التى تستغرق ثلاثة أيام اجتماعات موسعة مع كبار المسؤلين ، بحسب بيان صادر عن السفارة .

نقل موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب والشابات شبه عراة ، فى القاعة الرئيسية لمجلس العموم البريطاني، احتجاجا على سياسات الحكومة.

لقنت سيدة مصرية من الصعيد مذيع قناة مكملين درساً قاسياً في الوطنية ، بعدما أجرت السيدة مداخلة علي قناة مكمليين برنامج " ألو مكملين " وهاجمت فيه المذيع والإخوان بالتلفيق والكذب .

"شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي" الذى يشعر دومًا بالبسطاء، كانت هذه الكلمات لربات المنازل فى شوادر الخضروات والفواكه وبالمحال التجارية التى خفضت الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير (السلع الغذائية) للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتواصل توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق.

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كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن ملامح الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والسكان ، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، و عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يتضمن هذه الملامح الأساسية.

كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج فى بريطانيا إمام مسجد فى لندن، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية فى قصر "باكنجهام"، بحسب ما نشره حساب السفارة البريطانية بالقاهرة على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى.

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين أحمد تامر محرم، وأحمد محمد محمود، وامانة سر أحمد أمين، ومحمود حفنى، بإعدام أمين شرطة "ربيع م خ"، بتهمة قتل قبطى وابنه أمام كنيسة بمدينة المنيا منتصف ديسمبرالماضى.

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم عرض إنشاء صندوق لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، للموافقة عليه ومن ثم إرساله للبرلمان.

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار عبد الحى كمال، وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة، وأيمن عبد الغفور خليل، بأمانة سر هيثم عمران الستار، اليوم الثلاثاء، على قضية الخلايا العنقودية "ولع"، والمتهم فيها 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أصدرت المحكمة أحكاما متعددة غيابيا وحضوريا ما بين 10 و15 عاما وبراءة لعدد من المتهمين .

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا فى عام 2015 إلى 22 مركزا فى عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لتصل إلى 27 مركز علاجى.

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل "يوم الرؤية".