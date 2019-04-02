انت الان تتابع 113 مستشفى جامعي تعالج 18 مليون مريض سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يساهم في دعم المنظومة الطبية بمصر، وينظم آليات العمل داخل المستشفيات الجامعية، إذ أن هناك 113 مستشفى جامعي يعالج 18 مليون مريض سنويا، تضم كوادر بشرية مؤهلة علميا، تعمل بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مضيفا أنه في إطار تطوير التعليم الطبي تم تغيير اللائحة التنفيذية لكليات الطب، وإجراء امتحان إلكتروني موحد لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، وكلية طب القوات المسلحة بمشاركة 22 كلية طب في 7 مارس الماضي، والذي سيتم تعميم تطبيقه على كافة القطاعات.

وأعرب عبد الغفار، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـستين للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت عنوان "نحو مصر خالية من الدرن"، عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه المنشودة، وأن يسفر عن نتائج وتوصيات تدفع علاج أمراض الصدر والتدرن خطوات طيبة إلى الأمام.ااقرأ

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