113 مستشفى جامعي تعالج 18 مليون مريض سنويا

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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يساهم في دعم المنظومة الطبية بمصر، وينظم آليات العمل داخل المستشفيات الجامعية، إذ أن هناك 113 مستشفى جامعي يعالج 18 مليون مريض سنويا، تضم كوادر بشرية مؤهلة علميا، تعمل بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مضيفا أنه في إطار تطوير التعليم الطبي تم تغيير اللائحة التنفيذية لكليات الطب، وإجراء امتحان إلكتروني موحد لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، وكلية طب القوات المسلحة بمشاركة 22 كلية طب في 7 مارس الماضي، والذي سيتم تعميم تطبيقه على كافة القطاعات.
وأعرب عبد الغفار، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـستين للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت عنوان "نحو مصر خالية من الدرن"، عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه المنشودة، وأن يسفر عن نتائج وتوصيات تدفع علاج أمراض الصدر والتدرن خطوات طيبة إلى الأمام.ااقرأ
وأعرب عبد الغفار، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـستين للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت عنوان "نحو مصر خالية من الدرن"، عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه المنشودة، وأن يسفر عن نتائج وتوصيات تدفع علاج أمراض الصدر والتدرن خطوات طيبة إلى الأمام.ا
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من جانبه، استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن ورئيس المؤتمر أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الجمعية ودورها في تدريب وتأهيل الكوادر العلمية، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام يناقش كل ما هو جديد في مجال الأمراض الصدرية، وتحديث الاستراتيجيات القومية لعلاج الربو الشعبي، وانسداد الشعب الهوائية المزمن، والتهابات الجهاز التنفسي.
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