انت الان تتابع الآثار: اكتشاف مقبرة أحد نبلاء الأسرة الخامسة بسقارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد العناني وزير الآثار

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد، في أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمي للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة بالجيزة، في الكشف عن مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعلا "خوي" كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة. وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إلى أن المقبرة تتكون من بناء علوي عبارة عن مقصورة قرابين شيدت على شكل حرف L، ومن الواضح أن أحجار المقصورة قد تم انتزاعها خلال العصور المصرية القديمة واعيد استخدامها في أماكن أخرى.

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وأوضح وزيري، أن البعثة لم تعثر سوى على بقايا الجدران السفلية والتي شيدت من الحجر الجيري الأبيض، لافتا إلى أن البعثة عثرت بالجدار الشمالي من المقبرة على مدخل البناء السفلي للمقبرة الذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر للأفراد وليس ملوك، ويبدأ هذا