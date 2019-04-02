نائب ينتقد أداء الإسكان في تجديد البنية التحتية

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محمد فؤاد عضو مجلس النواب
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن العمرانية، أن البنية التحتية في حي العمرانية تعاني الإهمال الشديد نتيجة لغياب دور وزارة الإسكان، فهو لا يشعر بدور وزير الإسكان ونوابه، إذ أنه لا يوجد أحد يتحمل مسئولية المرافق، ما يتسبب في الكثير من المشكلات سواء في طفوحات الصرف الصحي، أو في مشكلة انقطاع المياه خاصة مع قرب بداية فصل الصيف، مؤكدا أنه رغم تصريحات ووعود محافظ الجيزة بإنهاء الأزمة، إلا أن منطقة حي العمرانية وجزء كبير من أحياء الجيزة ستعاني خلال فصل الصيف من انقطاع كبير للمياه بسبب عدم إكتمال محطات المياه بالمحافظة.
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدم اكتمال مشروعات الصرف، سيضطر التنفيذيين لقطع المياه لمنع ارتفاع منسوب الصرف وزياة الطفوحات التي ستكشف عن حجم الإهمال، الذي يضرب ثاني أكبر المحافظات في التعداد السكاني.وتسائل عن دور وزير الإسكان ونوابه في الاهتمام بمشروعات البنية التحتية خاصة في المحافظات
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