شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسيقيين» ردًا على حفل محمد رمضان: لن نسمح بالتعدي على الثوابت الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها، الثلاثاء، منع منح أي تصاريح لإقامة حفلات غنائية إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني، آخذة في الاعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها، وعدم مخالفتها للنظام العام، مؤكدة أنها ستلاحق من يخالف ذلك قانونًا.

جاء ذلك بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية، على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرًا بالقاهرة، في إشارة إلى النجم محمد رمضان.

وتؤكد النقابة، نقيبًا ومجلسًا وأعضاء جمعية عمومية، أنها ستتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص، ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية، وترفض أي تدني في الأسلوب والأداء، فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ.