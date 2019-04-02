شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعتمد اللائحة الجديدة للدراسات العليا بـ«طب سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، قرارًا باعتماد التعديلات الجديدة بلائحة الدراسات العليا والبحوث بنظام الساعات المعتمدة، بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في تصريح له، الثلاثاء، إنه «تم إقرار تلك التعديلات تيسيراً على طلاب الدراسات العليا بالكلية في إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، حيث تم زيادة عدد الرسائل التي يمكن أن يشرف عليها أستاذ كلية الطب إلى ١٥رسالة كحد أقصي، مما يتيح فرصة أكبر لأبناءنا من خريجي الكلية للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا»، مؤكدا أن «هذه التعديلات جاءت لتواكب متغيرات العصر، حيث تم إضافة بعض البرامج الحديثة، ومنها على سبيل المثال درجة الماجيستير في جراحة التجميل وفي طب الطوارئ، فضلا عن تعديل بعض المحتويات العلمية لدرجات كانت قائمة بالفعل، ومنها المحتوي العلمي لماجيستير طب الأسرة، ودكتوراه طب الأسرة».

وأشار عزيز إلى أن الوصول إلى هذه التعديلات جاء من خلال لجنة منبثقة عن وحدة ضمان الجودة بالكلية، مشكلة من قطاع الدراسات العليا والبحوث، وتم اختيار أعضاؤها من كبار الأساتذة من ذوي الخبرة بالكلية، حيث عكفت اللجنه على الانتهاء من هذة التعديلات على مدي ستة أشهر قبل تقديمها للاعتماد.