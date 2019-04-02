شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم النواب» تنهي زيارتها لمنشآت أسوان التعليمية.. ورئيس اللجنة: «القادم أفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الثلاثاء، زيارتها لمحافظة أسوان، بعد أن تفقدت عددًا من المدارس والأقسام الجديدة بفرع جامعة أسوان الجديدة، وعرض ملاحظاتهم على محافظ أسوان.

كان وفد اللجنة، برئاسة النائب سامي هاشم، قد توجه، السبت الماضي، لمحافظة أسوان، للوقوف على مستوى المدارس في مراحلها المختلفة هناك، بالإضافة إلى مقر جامعة أسوان، ولقاء اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وزار الوفد المدرسة اليابانية ومدرسة دراو الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد محمد مصطفى إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة دراو التعليمية، وجامعة أسوان، والتقوا أعضاء نقابة المعلمين بالمحافظة بحضور النقيب النائب ياسين عبدالصبور، للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والوقوف على كل مطالبهم.

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وقال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام التعليم الجديد يقوم على الفكر، وأنه لن تكون هناك حاجة للدروس الخصوصية بعد الآن، قائلاً: «الدروس الخصوصية ملهاش لازمة بعد الآن، وياريت الكل يقتنع بذلك».

وتأكد الوفد البرلماني من حسن معاملة الطلاب وعدم تعرضهم للإهانات أو الضرب أو السب، واشتكى الطلاب من عدم تمكنهم من الدخول بشكل دائم على «بنك المعرفة»، ما دعا رئيس اللجنة بالتأكيد على أنه سيتواصل مع وزير التعليم لحل هذه المشكلة.

ودعا «هاشم»، جموع المعلمين بالتعاون مع الوزارة من أجل نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، وتابع: «القادم أفضل.. والرئيس مؤمن بأن المعلمين يستحقون أكثر مما يحصلون عليه خاصة مع رسالتهم السامية، ونبحث داخل البرلمان تعديل قانوني التعليم ونقابة المعلمين»، موضحاً أن «الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير التعليم في مسيرة انطلقت ولن تعود للخلف».

فيما لفت النائب عامر الحناوي، عضو مجلس النواب، إلى حاجة بعض المدارس للتجديد والإحلال ومنها مدرسة الجعافرة، ومدرسة الرقية الإعدادية.