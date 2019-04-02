شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تحتفل باليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع الجمعية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بعنوان «استخدم التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي التوحد» والتي نظمت بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس والدكتورة مها هلالي، رئيس الجمعية المصرية للتوحد وعدد كبير من المهتمين والمؤسسات العاملة في المجال.

وأكدت «والي»، في كلمتها التي ألقتها خلال الاحتفال، على حرص الوزارة الدائم على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم وأضافت أن من أهم الإنجازات التي تمت خلال عام 2018 والذي قد أعلنه رئيس الجمهورية عام ذوي الإعاقة هو صدور قانون خاص بهم لأول مرة وصدور اللائحة التنفيذية له. ومن أهم المزايا التي وردت أيضا فصل الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد عن بقية الإعاقات الأخرى، لتوعية المجتمع بأهميتها وكيفية التعامل معها.

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ولفتت «والى» إلى أنه في الأول من أبريل العام الماضي قامت الوزارة بافتتاح أول مركز للتوحد بعين شمس، وهو يعمل بكامل طاقته لفترتين متتاليتين، حيث يتعامل مع حوالي 80 حالة يومياً، وتدرس الوزارة مد فترة العمل إلى فترة ثالثة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال.

ويضم المركز أيضاً غرفة للسايكوموتور، حيث يتم تصميم برنامج خاص بكل طفل، بما يتناسب مع حالته بحيث يتم تطوير قدراته هذا وتدرس الوزارة مؤخراً التوسع في المركز، حيث تم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض.

وتجلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة في إعلان رئيس الجمهورية يوم 24 ديسمبر الماضي عن إنشاء صندوق استثمار خيري في بنك ناصر، وقد بلغ رأس مال الصندوق 120 مليون جنيه وسوف يتم فتح الاكتتاب في هذا الصندوق خلال الفترة القادمة تحت مسمى «صندوق عطاء» كما أننا ننتظر أيضاً موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على إنشاء حساب تخصص أرباحه لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ويعد الصندوق والحساب آليتان غير تقليديتان لتمويل خدمات ذوي الإعاقة وإنشاء مدارس خاصة بهم وتوفير المدربين اللازمين لهم وإرسال الأطباء إلى الخارج لاكتساب المزيد من الخبرات.