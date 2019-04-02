شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تدشن «خليك إيجابي» للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت جامعة المنصورة، الثلاثاء، فعاليات حملة «خليك إيجابي» لحث الطلاب على المشاركة في قضايا المجتمع وعلى رأسها الاستفتاء على تعديل الدستور، والتي تنظمها كلية الآداب في رحاب الحرم الجامعي في الفترة من 2 إلى 23 أبريل الجاري، برعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا للحملة.

بدأت الحملة بطابور عرض للطلاب بدأ من أمام كلية الآداب حتى مكان إطلاق الحملة بالقرب من كلية الزراعة. وحمل الطلاب نحو 120 شعار يدعم الإيجابية في المجتمع مثل «التصويت حق وليس واجب»، «وكن فخورا بلادك»، «خليك واقف جانب وطنك» و«كن قدوة صالحة لغيرك»، و«شارك في اختيار من يحكمك»، و«تفان في عملك»، و«تجنب إفساد الذوق العام» و«ساعد رجال الشرطة في عملهم»، و«كن حريصا على الإخلاص في العمل».

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وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، خلال تدشين الحملة، أن «دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمى فقط، بل يمتد لبناء شخصية الطلاب بشكل سليم من خلال جعلهم مواطنين إيجابيين يسهمون في رفع شأن المجتمع بإتقانهم للأعمال التي يقومون بها وبحفاظهم على وطنهم وبمشاركتهم في كافة الاستحقاقات التي تتعلق به حتى نصل لرؤية شاملة تسهم في حل كافة مشكلات مصر».

من جهته، أشار الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ورئيس اللجنة العليا للحملة، إلى «أن الهدف من الحملة هو حث طلاب الجامعة على اتباع السلوكيات السليمة في كافة تعاملاتهم داخل الجامعة وخارجها بالإضافة إلى دعم مشاركة هؤلاء الطلاب في كافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وفى كافة الفعاليات خارج الجامعة ومنها المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة سواء بالموافقة أو الرفض».

شارك في تدشين الحملة، الدكتورة مها السجينى وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث وأستاذ وورئيس قسم اللغة الفرنسية بالكلية، الدكتور حمدى شاهين أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، والدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض جامعة المنصورة، والدكتور أشرف الزينى وكيل كلية التربية النوعية جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشوربجى أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بالكلية، بالإضافة لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، العاملين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وعدد كبير من طلاب كلية الآداب والجامعة.

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة

حملة «خليك إيجابى» بجامعة المنصورة