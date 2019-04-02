شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي شيخ الأزهر: «جئت لأعلن عن تضامني مع المسلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال زيارته مشيخة الأزهر، الثلاثاء.

وتناول شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة، خلال المباحثات، أوجه التعاون بين الأزهر الشريف والأمم المتحدة في مجالات نشر السلام والتعايش، ومواجهة العنف والتطرف، والتصدي للكراهية والإسلاموفوبيا.

وعقب اللقاء، ألقى «جوتيريس» بيانًا للتأكيد على تضامنه مع الجهود المبذولة من أجل مواجهة نزعات الكراهية والتطرف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته: «يشرفني أن أخاطبكم في هذا المقر العظيم لتعليم الإسلام، ولا يمكن للمرء وهو يقف ها هنا أن يخطئ الإحساس بالثقل المهيب لأكثر من ألف سنة من التاريخ والثقافة والعلم والعبادة، ولقد جئت، كأمين عام، ورجل متدين، لأعبر عن احترامي للإسلام وعن تضامني مع أتباع هذا الدين في هذه الأوقات المضطربة».

وأضاف: «مر أقل من شهر منذ أودى هجوم إرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش، في نيوزيلندا، بحياة 50 من المصلين من كل الأعمار، ولقد تعرفنا على مدار الأسابيع، على قصص ملهمة عن الضحايا، ولقد قرأنا عن الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم وهم ينقذون الآخرين، كما سمعنا كلمات زوج قضى حزنا على موت زوجته، ومع هذا، عبر عن كلمات التسامح، لأنه، كما قال، (هذا هو ما علمنيه الإسلام)، كما يقول القرآن الكريم، في سورة فُصّلت، الأية 34، (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)».

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واستطرد «جوتيريس»، قائلا: «لقد تأثرنا بشدة بالمظاهر الاستثنائية للقيادة، والحب والتضامن من شعب نيوزيلندا وغيره، ورأينا ذلك في إنجلترا، حيث رفع رجل أبيض من غير المسلمين لافتة خارج أحد المساجد وقد كتب عليها، (أنتم أصدقائي؛ سأتولى تأمينكم في صلاتكم)».

وأشار إلى أنه «كمفوض سام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت كرم الدول الإسلامية التي كانت تفتح حدودها للأشخاص في وقت محنتهم، في عالم كانت فيه كثير من الحدود موصدة، للأسف، ويتسق هذا مع ما أعتبره التشريع الأسمى لحماية اللاجئين في تاريخ العالم، وهو موجودة في سورة التوبة، الأية 6: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ)، ولقد أوحي هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، قبل اتفاقية 1951 المعنية بحماية اللاجئين.

ودعوني أؤكد أن «هذا التشريع يؤكد أن الحماية يجب أن تُمنح للمؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء، وهذا مثال رائع على الانفتاح والتسامح».

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه «في هذا الوقت الذي نشهد فيه الكثير من الصعوبات والانقسام، لا بد لنا أن نقف معا وأن يحمي بعضنا بعضا، ومع ذلك، نشهد في جميع أنحاء العالم تصاعدا غير مسبوق لكراهية المسلمين، ومعاداة السامية، والعنصرية وخطاب الكراهية، والخوف من الأجانب، لقد أخذ خطاب الكراهية يتسرب إلى الخطاب العام السائد، حيث ينتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة، ونراه ينتشر في البلدان الديمقراطية الليبرالية والدول السلطوية على حد سواء».

وتابع: «هذه القوى الظلامية تهدد القيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي والسلام، إنهم يقومون بوصم النساء والأقليات والمهاجرين واللاجئين، وعندما يتعرض الناس للاعتداء، جسديا أو لفظيا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عرقهم أو دينهم أو أصلهم، فإن المجتمع كله يفقد قيمته»، قائلا: «لدينا جميعًا دور نلعبه في رأب الصدوع وإنهاء الاستقطاب السائد بشدة في كثير من مجتمعاتنا اليوم، والقادة الدينيون لدينا، على وجه الخصوص، عليهم دور في غاية الأهمية، لهذا كان من المشجع رؤية الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، والبابا فرانسيس يتعاونان في أبوظبي في فبراير، في مظهر من مظاهر الأخوة بين الأديان، ولدي هنا النص المشترك الذي قدمه الإمام الأكبر، والذي أقره (فضيلته) والبابا فرانسيس، وهو ما يمثل شهادة رائعة على المشاعر المتبادلة، من الاحترام والتسامح والسلام؛ وهي شهادة قدمها الزعيمان العالميان العظيمان للعالم».

واختتم «جوتيريس» كلمته، قائلا: «في النهاية يجب أن نعمل جميعًا من أجل مصلحتنا. هذا هو المنطق الذي يكمن وراء خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر- مخطط العالم من أجل عولمة عادلة ومجتمعات شاملة ومزدهرة. وفي صميم جهودنا، علينا أن ندعم ونعزز الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية..نعم، لدينا أديان وثقافات وتاريخ مختلفون، لكن إنسانيتنا المشتركة هي ما يربطنا جميعا. بدلاً من الانشغال بخلافاتنا، دعونا نركز على ما يوحدنا، والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل للجميع، في كل مكان».

زيارة أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة لمشيخة الأزهر

زيارة أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة لمشيخة الأزهر

زيارة أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة لمشيخة الأزهر

زيارة أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة لمشيخة الأزهر