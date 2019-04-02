شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: وصول الحارس القضائي لمقر النقابة.. وأعضاء استشكلوا الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، وصول الحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون النقابة إلى مقرها، لبدء إجراءات تسلم النقابة استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وسط تواجد قوة أمنية لتمكينه من ذلك.

Advertisements

فيما تواجد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة داخل مقر النقابة، ورفضوا تسليمها للحراس القضائي، وقاموا بتقديم باستشكال على التنفيذ، فانصرفت القوة الأمنية.

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، في تصريحات صحفية، إن «أعضاء النقابة أكدوا لقوة الشرطة والحارس القضائي حصولهم على 3 أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري المختصة، برفض الحراسة على النقابة، بالإضافة إلى أن هناك دعوي منظورة أمام الدستورية العليا للنظر في دستورية فرض الحراسة على النقابة».

وأضاف «عبدالحميد» أن «قوة الشرطة انصرفت بعد تقديم الاستشكال على تنفيذ الحكم، بينما ظل الحارس القضائي متواجدًا في محاولة للسيطرة على الأمور في النقابة، وفقا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، لكن أعضاء المجلس مازالوا يتفاوضون معه ويقدمون الأحكام، التي حصلت عليها النقابة».