شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يقيم مهرجانًا رياضيًا بـ«الأسمرات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، مهرجان رياضي وتثقيفي بالتعاون مع لجنة المرأة والرياضة باللجنة الأولمبية المصرية، في إطار الاحتفالات بأعياد المرأة، بحضور الدكتورة أحلام حنفي، عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والأستاذة ميرفت حسنين رئيسة اللجنة، وبمشاركة أكثر من 300 سيدة من ساكني حي الأسمرات.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي أهمية الرياضة لدى السيدات والفتيات في الحفاظ على الصحة والوزن المناسب، وكما أنها تقلل من فرص الإصابة بالأمراض الناتجة عن السمنة وعدم الحركة، مشيرة إلى أن هذا المهرجان يأتي من ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس في حي الأسمرات للنهوض بالمرأة وأسرتها في جميع المجالات.

وأوضحت أن المهرجان يتضمن إقامة مباراة كرة قدم خماسية ومباراة كرة سلة ومسابقة للجري وكذا إقامة ندوة تثقيفية تحت عنوان «المرأة والرياضة» بمقر ملعب حى الأسمرات.

مهرجان رياضي بحي الأسمرات

مهرجان رياضي بحي الأسمرات