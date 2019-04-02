شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يُحقق في واقعتي «غلاف حريتي» و«خبر دار الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، التحقيق في مخالفة غلاف مجلة حريتي لعددها الأخير، الذي نشر صورًا لفنانين في حمام السباحة.

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وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات صحفية، إن «المجلس سيجري تحقيقا في غلاف مجلة «حريتي» الذي صدر في عددها الأخير، بسبب نشرها صورة للفنانين عمرو واكد وخالد أبوالنجا اللذين تم شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وهما في حمام سباحة وكتب على الصورة «عملاء وأشياء أخرى».

وأضاف المصدر أنه «سيتم استدعاء عصام عمران، رئيس تحرير المجلة، ثم إحالته لنقابته المختصة، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة باعتبار المجلة مملوكة لمؤسسة قومية»، مشيرًا إلى أن «التحقيق بناء على ما رصدته لجنة الرصد بالمجلس من مخالفات وإيحاءات بالغلاف، وأن العقوبات المنتظرة تتدرج من لفت النظر وحتى فرض عقوبة على المجلة».

من جانب آخر، من المقرر أن يحقق المجلس مع بوابة دار الهلال بسبب نشر خبر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، يتضمن لفظًا منافيا للآداب العامة في العنوان خلال الحديث عن تفكير الاتحاد الإفريقي في نقل تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم خارج مصر.