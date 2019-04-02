شكرا لقرائتكم خبر عن «صقر» يسلم عقود تمليك لأهالي السويس من واضعي اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الثلاثاء، عقود تمليك لواضعي اليد بعد تقنين أوضاعهم في إطار القانون 144 لسنة 2017 . وشدد المحافظ على مديري الأملاك ورؤساء لجان التقنين سرعة إنهاء أعمال المعاينات للأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاستكمال باقي الإجراءات.

وأعطى «صقر» شهرًا مهلة للمواطنين ممن لم يسددوا رسوم المعاينات لاستكمال الإجراءات لتقنين أراضيهم، مطالبًا لجنة التنسيق مع مديرية الأمن بإزالة أي تعديات لم تستكمل الإجراءات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استرداد وتقنين الأراضي بمحافظة السويس، برئاسة المحافظ، بحضور رؤساء الأحياء ولجان التقنين ومديري المديريات المعنية بقانون التقنين.

صقر يسلم عقود تمليك لأهالي السويس واضعي اليد

صقر يسلم عقود تمليك لأهالي السويس واضعي اليد