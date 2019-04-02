شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الاتصالات» و«الرياضة» يتابعان استعدادات استاد القاهرة للأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سير العمل وآخر الاستعدادات النهائية لجميع الاستادات التي سوف تستضيف فعاليات بطولة الأمم الإفريقية المقرر انعقادها في مصر في يونيو المقبل.

وتم استعراض التجهيزات الفنية النهائية لاستاد القاهرة الدولي، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بربط جميع الاستادات المشاركة في البطولة بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات، بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات الرياضية، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة للبث التليفزيوني من خلال ربط جميع الاستادات مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بشبكة من كابلات الألياف الضوئية، لتوفير البنية التحتية للبث التليفزيوني عالي الدقة، وجار التفاوض على إنشاء شبكة واي فاي في جميع الاستادات في المقصورة الرئيسية، ومنطقة الــVIP، ومنطقة VVIP، ومنطقة السادة الإعلاميين، بما يضمن توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في تلك الأماكن.

Advertisements

هذا وتعتمد أنظمة التقوية والشبكات التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات على تكنولوجيا الألياف الضوئية التي تتمتع بقدرات هائلة في توفير خدمات الإنترنت بسعات كبيرة وسرعات عالية وكذلك توفير خدمات الاتصالات بأعلى مستويات الدقة والجودة، كما أنها تتيح مميزات لاستيعاب أعداد المشجعين الكبيرة في المدرجات، بما يساهم في تعزيز إمكانيات تلك الاستادات من الناحية التقنية حيث أن تلك التجهيزات تعد أحد الدعائم الرئيسية لإنجاح المحافل الرياضية التي يتم احتضانها.

وقام وزير الرياضة يرافقه وزير الاتصالات بجولة تفقدية بإستاد القاهرة الرياضي شملت ملعب كرة القدم، والمدرجات، والمركز الاعلامي، والمرافق الملحقة بالاستاد.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل على الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة في الاستادات والملاعب المقرر أن تستضيف البطولة، وهي استادات الدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، بالإضافة إلى درة الملاعب الإفريقية والعربية استاد القاهرة الدولي الذي سوف يستضيف حفل الافتتاح البطولة رقم ٣٢ التي تضم 24 منتخباً للمرة الأولى مقسمة إلى 6 مجموعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في إطار تكاتف جهود الدولة من أجل تنظيم بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها الريادي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، موضحا أن الوزارة ستعمل على توفير الدعم الفني والتقني اللازم.