شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات بالشرقية للحد من تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة البيئة، حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات على الطريق بمحافظة الشرقية، بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة بالشرقية وإدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، تم خلالها فحص عوادم عدد 74 مركبة تنوعت بين سيارات تعمل بالسولار والبنزين، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية، فى إطار خطة الوزارة للحد من مصادر التلوث ومكافحة تلوث الهواء.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم فحص 53 سيارة تعمل بالسولار، وتبين مطابقة عدد 37 سيارة منها للاشتراطات البيئية، ومخالفة 16 سيارة للحدود المسموح بها، كما تم فحص عدد 21 سيارة تعمل بالبنزين تبين مطابقة عدد 18 سيارة للاشتراطات، ومخالفة عدد 3 سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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كما تضمنت الحملة توعية قائدى السيارات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، من أضرار الانبعاثات الناتجة في حال عدم ضبط العادم، والتى تعد أحد ملوثات الهواء وتساهم فى زيادة آثار ظاهرة تغير المناخ.