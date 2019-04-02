شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" : غدا تحقيق فى شكاوى غلاف " مجلة حريتى"وعنوان "الهلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أنها ستحقق غدا الأربعاء، في الشكاوى الواردة بشأن نشر عنوان غير لائق على موقع بوابة الهلال، الصادرة عن مؤسسة دار الهلال، وغلاف العدد الأخير لمجلة حريتي الصادرة عن مؤسسة دار التحرير .

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أنها تستكمل غدا مناقشاتها حول الشكوى الواردة ضد أحد البرامج في قناة الحدث اليوم، بشأن عرضه حلقة تضمنت خوضا في الأعراض تمهيدا لإصدار توصية ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.