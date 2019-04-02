شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تجيب عن حكم قراءة الفاتحة عند الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حكم قراءة الفاتحة عند الزواج، وجاء فى نص السؤال: (هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟). وجاء فى نص الإجابة: (يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وقد دلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» "سنن الدارقطني"... والله سبحانه وتعالى أعلم).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء تجيب عن حكم قراءة الفاتحة عند الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.