شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بورسعيد العسكرى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مستشفى بورسعيد العسكرى، الدكتور اناند ساداشيف خبير جراحة العمود الفقرى بالمنظار بالهند، فى الفترة من21 وحتى 22 أبريل الحالى، كما يستضيف الخبير أيضا مستشفى دمياط العسكرى فى الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الحالى.

وتستقبل مستشفى بورسعيد ودمياط العسكرى حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميا عدا العطلات الرسمية.