شكرا لقرائتكم خبر عن صعيدية تلقن مذيع مكملين درسا فى الوطنية.. والقناة تحذف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقنت سيدة مصرية من الصعيد مذيع قناة مكملين درساً قاسياً في الوطنية ، بعدما أجرت السيدة مداخلة علي قناة مكمليين برنامج " ألو مكملين " وهاجمت فيه المذيع والإخوان بالتلفيق والكذب .
تلك المداخلة التي لم تأت على أهواء القناة والقائمين عليها ، الذين حذفوها فوراً من قناة "يوتيوب " وإستبدالها بفقرة أخري بنفس البرنامج .
لكن رواد السوشيال ميديا سجلوا المداخلة وبثها علي صفحاتهم عبر تويتر وفيسبوك لتفضح هذة المداخلة التعليمات التي يتلقاها مذيعي قناة مكملين الإخوانية بمهاجمة الأراء التي تهاجم الجماعة الإرهابية.
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