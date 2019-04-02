شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..تعرف على الاستثمارات المستهدفة للصحة فى خطة التنمية 20/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن ملامح الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والسكان ، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، و عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يتضمن هذه الملامح الأساسية.





وتشمل الملامح الأساسية للخطة الاسثتمارية تحقيق 20 % زيادة فى المخصصات، حيث من المقرر إنشاء وتطوير تجهيز 12 مستشفى، وإنشاء 28 مركز إسعاف، وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتجهيز 7 مستشفيات نموذجية، وتطوير 150 مركز اسعاف، فضلا عن إضافة 700 سرير جديد.





وكانت وزارة التخطيط ، قد أعلنت أن الخطة الاستثمارية الجديدة، ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 .

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