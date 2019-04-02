شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير ويليام يكرم إمام مسجد بلندن ويمنحه وسام الإمبراطورية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج فى بريطانيا إمام مسجد فى لندن، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية فى قصر "باكنجهام"، بحسب ما نشره حساب السفارة البريطانية بالقاهرة على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى.

وكانت الصحف البريطانية أشادت فى يونيو الماضى بشجاعة الإمام محمد محمود، إمام مسجد فينسبرى الذى أنقد سائق شاحنة دهس مجموعة من المصلين من أيدى الجموع الغاضبة، بعد قتله شخصا وإصابته عشرة أشخاص.

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وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الإمام حرص على تسليم منفذ عملية الدهس دون تعرضه لمكروه، وقال أحد شهود العيان، إن الجموع الغاضبة كانت لتصيب أو حتى تقتل السائق ما لم يتدخل الإمام.

وأظهر مقطع فيديو محمد محمود إمام مسجد مسجد فنسبرى بارك، الذى يعرف باسم "المسجد الكبير" شمالى لندن، وهو يخاطب غاضبين كانوا يضربون منفذ عملية الدهس "لا تضربوه، أمسكوه وسلموه للشرطة"، وقالت شرطة لندن، إنها تتعامل مع الحادث الذى أسفر عن مقتل شخص وجرح 10 آخرين، باعتباره عملًا إرهابيًا.