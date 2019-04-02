شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لشهر يوليو المقبل للمرافعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك"، وذلك لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو القادم للمرافعة.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالى، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.