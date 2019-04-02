شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التعليم العالى: مصر تستثمر 4% من ناتجها المحلى فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التعليم الأمريكى فى مصر مر عليه قرن فى مصر من خلال الجامعة الأمريكية التى تحتفل بمرور 100 عاما على وجودها فى مصر، بدعم من الحكومة المصرية لتخريج طلبة مؤهلين.

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال المنتدى الصينى الإفريقى للتعليم العالى الذى تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى إطار احتفالها بمئويتها بالتزامن مع مبادرة عام التعليم فى مصر وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى فرصة جيدة للاحتفال بالتنسيق بين الصين وأفريقيا وعلامة قوية على التعاون، قائلا: "نعلم أن جذورنا ضاربة فى القارة الأفريقية وندرك أن التعليم ورأس المال هما أساس التعاون، وتستثمر مصر حوالى 4 % من الناتج المحلى على التعليم و1% على العلوم والتكنولوجيا والابتكار مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذين المجالين".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى يأتى من أجل تمكين الشعب الأفريقى لتحقيق التكامل والسلام فى أفريقيا وهذا بالضبط ما تريده مصر، وأن مصر ضمن 10 دول أبطال التعليم فى أفريقيا وتقود جدول أعمال العلوم فى أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الاتحاد الأفريقى أيضا.

وأوضح أن مصر تهدف لتعزيز التنسيق بين الشركاء فى الاتحاد الأفريقى لبناء قدرات الشباب الأفريقى لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، قائلا: "بعد يومين من الآن نستضيف منتدى عالمى للتعليم يجمع المهنيين فى العلوم والابتكار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذه فرصة لخلق علاقات مع الصناعات والقطاع الخاص لفائدة بلادنا والقارة الأفريقية ككل وأدعوكم جيمعا لحضور المنتدى لأنه فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين الجامعات الصينية والأفريقية".

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تنظيمها للمنتدى الصينى للجامعات، يأتى ضمن احتفالها المئوى، قائلا: "نعقد هذا المنتدى الإفريقى الثانى من أجل التعليم فى عام التعليم فى مصر كما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو أيضا عام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى".