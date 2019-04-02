"تعليم النواب": "الدروس الخصوصية ملهاش لازمة بعد التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الثلاثاء، مدرستي دارور الثانوية بنين، والشهيد محمد مصطفى إبراهيم الابتدائية، التابعتين لإدارة دارو التعليمية، مسقط رأس الدكتور علي عبدالعال، في أسوان، بحضور النائبة هالة أبوعلي، والنائب ياسين عبد الصبور، والنائب عامر الحناوي.

وحرص الوفد البرلماني، على التأكد من انتظام سير العملية التعليمة لاسيما امتحانات المرحلة الأولي الثانوية الإلكتروني عبر "التابلت"، ليؤكد الطلاب انضباطها في امتحانات الفيزياء والأحياء، بعد سقوط السيستم في اللغة العربية.

وتساءل الوفد البرلماني عن الدروس الخصوصية لاسيما بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد، ليقول الطلاب إنهم لم يستفيدوا من الدروس الخصوصية مع نظام الامتحانات الجديد، ليعقب رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب بالتأكيد أن النظام الجديد يقوم على الفكر ولن يكون هناك حاجة إليها بعد ذلك، قائلًا: "الدروس الخصوصية ملهاش لازمة بعد الآن، وياريت الكل يقتنع بذلك".

وتأكد الوفد البرلماني برئاسة الدكتور سامي هاشم، من حسن معاملة الطلاب وعدم تعرضهم للإهانات أو الضرب أو السب، في المقابل اشتكى الطلاب من عدم تمكنهم من الدخول بشكل دائم على "بنك المعرفة" الأمر الذي وعد رئيس اللجنة بحله مع وزير التعليم.