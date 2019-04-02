"التعليم" تناقش المبادرة الوطنية "تمكين البنات" مع اليونيسيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع خبراء من المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف برئاسة جمال الخطيب مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة والمنسق الرئيسي لمبادرة "تمكين البنات" والتي أطلق عليها اسم "دوّى"، لمناقشة الإطار الاستراتيجي للمبادرة، يأتي ذلك اتساقًا مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعكس الاهتمام بدور المرأة في المجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتور مجدي عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي، ومحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتورة لبنى عبد الرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ولفيف من قيادات الوزارة.

وحسب بيان، اليوم، شهد اللقاء مناقشة أهداف المبادرة والتي تتمثل في تجميع جهود الشركاء من أجل التأكد من حصول البنات على الحق في التعليم والحق في تنمية القدرات، والحق في الحصول على العمل المناسب، والحق في الاختيار الواعي لشريك الحياة دون إجبار، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، بالإضافة إلى الحق في الجسم السليم والصحة الإنجابية.

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كما ناقش الحضور اهتمام المبادرة بإعداد البنات في المراحل العمرية المختلفة من (10-18) سنة، وإعداد الأسرة والوالدين للمشاركة في ضمان هذه الحقوق للبنات، وتغيير الوعي المجتمعي بقضايا الصحة والتعليم والعادات والتقاليد بما فيها التغلب على المفاهيم الدينية المغلوطة.

وتناول اللقاء الإطار الاستراتيجي للمبادرة واتساقه مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية والبرنامج الحكومي، يتمثل في خطواته التنفيذية في ثلاث مراحل، والتي تبدأ في خمس محافظات بالمرحلة الأولى ثم تصل لعشر محافظات في المرحلة الثانية، وفى المرحلة النهائية يتم تغطية جميع محافظات مصر.

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