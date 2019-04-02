"العربية للتصنيع" تطلق استراتيجية "التاء".. "توطين تطوير تنمية وتصنيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إطلاق استراتيجية خاصة بالهيئة، أطلق عليها اسم "حرف التاء"، وتعتمد في تكوينها على توطين التكنولوجيا، وتبني الأفكار الجديدة، وتطوير تكنولوجي على مستوى المنتجات في المجال العسكري أو التصنيع المدني، بالإضافة لتنمية الكفاءات البشرية باعتبارها الاستثمار الحقيقي، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصري وكذلك الأسواق العربية والأفريقية، وأخيرا تصدير المنتجات المصرية القادرة على التنافس جودة وسعرا.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح الفريق عبدالمنعم التراس، أن الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور أهمها توطين التكنولوجيا ودعمها وكذلك تعظيم المكون المحلي، والعمل على تطوير الأفكار والكفاءات البشرية باعتباره الاستثمار الحقيقي، وكل تلك محاور للانطلاق الحقيقي نحو آفاق جديدة للهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الفريق التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة اتخذت شعار "قوة الابتكار"، وأكدت الظروف أنه لا قيمة للإبداع أو الابتكار ما لم يكن لهما تطبيقات عملية في حياتنا وبمقدمتها التصنيع بكل مجالاته ومستوياته، وفي ذلك الإطار أطلقت الهيئة منذ شهور رحلة التطوير لجميع شركاتها ومصانعها، والتقينا بأكبر الشركات الدولية في جميع مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية، وتم عقد شراكات تتميز بالندية والعملية.

وأضاف الفريق التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن ما تملكه الهيئة العربية للتصنيع من مقومات وإمكانات تجعلها شريكا قويا، خاصة فى ظل مرحلة الانطلاق على كل المستويات، حيث نخرج بمشروعات عملاقة سباقة فكرا وتطورا، يقودها رئيس وطني يثق في قدرات بلده وشعبه، وملتزم بالجدية في أقواله وأفعاله.

كانت جامعة عين شمس كرمت الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والإبتكار والصناعة"، حيث أكد على أن الجامعات المصرية ستظل مصانع للعقول التى يبنى على أساسها تقدم المجتمعات، وأن شعار المؤتمر يتماشي مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للإستثمار فى العقل المصرى من خلال الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل.