رئيس الهيئة العربية للتصنيع: لا قيمة للابتكار دون تطبيقات عملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كرمت جامعة عين شمس، اليوم، الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والابتكار والصناعة"، وأكد أن الجامعات المصرية ستظل مصانع للعقول التي يبنى على أساسها تقدم المجتمعات، وأن شعار المؤتمر يتماشى مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في العقل المصري من خلال الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل.

وأضاف "التراس "خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والابتكار والصناعة"، أنه بلا إبداع لا شيء يسوق أو يباع، وأنه لا قيمة للابتكار، دون وجود تطبيقات عملية، مضيفا أن الهيئة وضعت استراتيجية تحمل حرف "التاء"، تتمثل في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصري والعربي والأفريقي، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا.

وأوضح الفريق التراس، أن الاهتمام بتوطين العلوم والتكنولوجيا بما يحقق الاكتفاء الذاتي يجعل من أمتنا أمة مستقلة تملك قرارها وإرادتها، موضحا أن التصنيع المبتكر يوفر موارد ويفتح فرصا للعمل والتصدير.

وأكد "التراس": "نعيش مرحلة الانطلاق على كل المستويات في مرحلة يقودها رئيس وطني يثق في قدرات بلده وشعبه وملتزم بالجدية في أقواله وأفعاله، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بما تملكه من مقومات وإمكانات، عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبرى الشركات الدولية في جميع مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن فخره واعتزازه بتواجده داخل القلعة العلمية "جامعة عين شمس"، وسعادته بعقد مؤتمر للابتكاروالصناعة بتلك الجامعة العريقة والتي تتقدم كل عام في قوائم التصنيف العالمي بين العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وعلى هامش معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالمؤتمر، دعا الفريق "التراس" المشاركين إلى زيارة مصانع الهيئة، وإتاحة الفرصة للباحثين للتطبيق العملي والتدريب، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في جميع الصناعات.