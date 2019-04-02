عضو بـ"الصيادلة" يكشف تفاصيل تواجد الحارس القضائي لاستلام النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة فوجئت بتواجد الحارس القضائي داخل مقر النقابة اليوم الثلاثاء، بصحبة قوة من الأمن؛ لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

وأضاف "أبودومة" لمصراوي، أن الحارس القضائي حرر محضرًا بالتنبيه أنه تم تعيينه كحارس قضائي وانصرف دون اتخاذ أي إجراءات تتعلق بأعمال جرد وخلافه، مؤكدًا أنه لم يتم تسليمه أي أوراق أو أختام.

وتواجد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اليوم داخل مقر النقابة؛ لرفض إجراءات تسليمها إلى الحراسة القضائية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، لعدة أسباب من بينها، الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة: "الحراسة القضائية محل نزاع قضائي، والنقابة لن تسمح بفرض الحراسة وستواصل إجراءاتها القانونية لمنعها، آخرها رفع دعوى استشكال على حكم فرض الحراسة".

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ولفت إلى تشكيل فريق قانوني لمتابعة الإجراءات القانونية لرفض فرض الحراسة "الحراسة كمبدأ مرفوض تمامًا والمجلس لن يتفاوض مع الحراسة القضائية".

وأوضح "أبودومة" أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس حالياً الموقف بشأن انتخابات النقابة المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، مؤكدًا أن هناك أحكامًا قضائية بالسير في إجراءات الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، يوم 24 مارس الماضي، بإلزام السلطات بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

كان مجلس نقابة الصيادلة أكد في بيان، الثلاثاء، أن "النقابة تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، وأن المجلس يحترم القانون والأحكام القضائية

مضيفا أنه منعا للشائعات والجدل الذي احترفه بعض من أعمت مصالحهم الشخصية عيونهم عن الحقيقة ويريدون تصدير ذلك إلى جموع الصيادلة".

وأضاف البيان أن "محامي الصيدلي محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، تنازل عن الأشكال وترك الخصومة، معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على الصيادلة، وترك مقدرات أمور المهنة في يد غير أبنائها في مسلك غريب، لا نعتقد أن أي صيدلي يرضى عنه".