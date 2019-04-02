أول إجراء من "الأعلى للإعلام" بشأن مخالفة "حريتي" وعنوان "الهلال اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق في مخالفة مجلة حريتي، بغلاف عددها الأخير الذي نشر صورًا لفنانين في حمام السباحة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيجري تحقيقا في مخالفة مجلة "حريتي"؛ بسبب نشرها صورة تسيء لعمرو واكد وخالد أبوالنجا المشطوبين من نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف المصدر أنه سيتم استدعاء عصام عمران، رئيس تحرير المجلة، وإحالته لنقابته المختصة وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة باعتبار المجلة مملوكة لمؤسسة قومية، مشيرا إلى أن التحقيق بناء على ما رصدته لجنة الرصد بالمجلس من مخالفات وإيحاءات بالغلاف، موضحًا أن العقوبات المنتظرة تندرج من لفت النظر وحتى فرض عقوبة على المجلة.

من جهة أخرى، قرر المجلس فتح تحقيق مع بوابة دار الهلال؛ بسبب نشر خبر على موقعها الإلكتروني أمس، يتضمن لفظا منافيا للآداب العامة في العنوان خلال الحديث عن تفكير الاتحاد الأفريقي في نقل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم خارج مصر.