حالات "تعاطي" بتصريح.. ما دور الطب الشرعي في الكشف على الموظفين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار، رئيسة مصلحة الطب الشرعي، إن المصلحة مسؤولة عن إعادة إجراء الكشف على من يُثبت تعاطيه للمخدرات من موظفي الدولة.

وأوضحت عبدالغفار، في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الثلاثاء، أن وزارة الصحة ستُجري الكشف الطبي على موظفي الدولة لتحديد متعاطي المخدرات، ومن حق أي موظف ممن ثبُت عليه التعاطي التظلم وإعادة الكشف الطبي عليه من خلال مصلحة الطب الشرعي.

وأكدت رئيسة مصلحة الطب الشرعي، أن المصلحة منوطة بإثبات تعاطي المخدرات أم لا، ومعرفة دواعي الاستخدام حال إثبات التعاطي "لأن في حالات تستخدم أدوية بتصريح زي الترامادول".

وأشارت عبدالغفار، إلى أن المصلحة جهة معتمدة للقضاء وحيادية للمواطن، مستكملة: "ما ينفعش يكون في موظف قائم على مصائر الناس والمجتمع ومش واعي.. إحنا عايزين ناس تكون سليمة".

ولفتت رئيسة مصلحة الطب الشرعي إلى أن الحملة للحماية وليست للإضرار بموظفي الدولة "الدولة مش عايزة تفصل حد.. الدولة حريصة كل الحرص على المواطن".

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