"قضايا الدولة" تحصل على حكم يعيد لمحافظة الفيوم 27 فدانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، برفض دعوى ضد محافظ الفيوم ما جنب المحافظة التنازل عن أكثر من 27 فدان لصالح صاحب شركة.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة في بيان اليوم الثلاثاء، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الممثل القانوني لشركة التيسير المصرية لإنتاج البيض الدعوى المشار إليها ضد محافظ الفيوم وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فسخ العقد وسحب الأرض موضوع النزاع، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وأحقية المدعي في تعويض بمبلغ مليون جنيه.

وكشف المتحدث الرسمي، أن مساحة الأرض الصحراوية مثار النزاع تقع خارج زمام فانوس ـ كوم أوشيم ـ مركز طامية ـ محافظة الفيوم، بمقدار 27 فدان و21 قيراط و13 سهم.

وفي جلسة 27 فبراير الماضي، قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع أكدت فيها على مخالفة الشركة للغرض الذي من أجله تم إبرام العقد وهو إقامة عنابر لإنتاج البيض.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.