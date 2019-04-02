أخبار مصر | المفتي: تقليد الماركات العالمية حرام شرعًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي: تقليد الماركات العالمية حرام شرعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول: "ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة".

وأجاب المفتي في فتوى له، أنه يحرم شرعًا تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها؛ لأن الإنتاج الفكري -ومثله العلامة التجارية (الماركة)- مما يُقطَع بمنفعته، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني، ولا معارض لذلك في الشرع، وذلك يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

وأضاف أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب.