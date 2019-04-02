أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يبدأ التحقيق في شكاوى ضد قنوات الحدث وبانورما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يبدأ التحقيق في شكاوى ضد قنوات الحدث وبانورما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق في الشكوى المُقدمة من اتحاد الكرة المصري وشركة بريزينتيشن، يتهمان قناة الحدث اليوم بمخالفة قانون الملكية الفكرية، وبث أحداث رياضية تمتلك حقوق بثها الشركة المالكة للحقوق.

وقال صالح الصالحي عضو المجلس ومقرر لجنة الشكاوى، إن المجلس تلقى عدة شكاوى بشأن تكرار استيلاء القناة المذكورة على مصنفات مملوكة للشركة والشاكين، وقامت اللجنة بفحص المستندات ومشاهدة المخالفات، وأعدت تقريرًا بهذا الشأن، وبناءً علية قرر المجلس فتح تحقيق في الأمر.

كما يحقق المجلس أيضًا في اتهام شبكة قنوات بانوراما بالاستيلاء على عدد من المسلسلات "مصنفات فنية" مملوكة للغير، وبثها على شاشاتها دون الحصول على موافقة من أصحاب الحقوق.

كان المجلس قد أصدر في وقت سابق قرارًا بفتح تحقيق واستدعاء مسؤولي شبكة قنوات بانوراما لسؤالهم في الاتهامات الموجهة إلى الشبكة، وسند بث هذه المسلسلات، عقب تلقيه عدة شكاوى تتهم قنوات بانوراما بسرقة حقوق الملكية الفكرية لعدد من المسلسلات، مما تسبب في أضرار جسيمة لأصحابها.

وقامت لجنة الشكاوى بفحص المستندات المُقدمة، وبناءً عليه منحت مهلة للشبكة المذكورة لتقديم مستنداتها خلال جلسة التحقيق.