أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": 250 محاضرة في برنامج التقوية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": 250 محاضرة في برنامج التقوية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن المراجعات التي تُنظم للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية تشهد إقبالًا يوميًا من جانب الطلاب الذين يسكنون داخل المدينة، حيث تستهدف تلك المحاضرات دعم المستوى التعليمي للطلاب في المناهج الدراسية التي يدرسونها في كلياتهم، وتقديم مزيد من الإيضاح بالتعاون مع أساتذة تلك المواد من سبعة كليات بجامعة الأزهر هي: أصول الدين، اللغة العربية، الدعوة، التربية، الشريعة، الإعلام، الشريعة والقانون.

أضاف المجمع أنه لتحقيق الاستفادة لجميع الطلاب الوافدين في برنامج التقوية في المناهج الدراسية تم التواصل مع عمداء الكليات السابقة لعقد البرنامج داخل الكليات في الفترة المسائية للطلاب الوافدين الذي يسكنون خارج مدينة البعوث الإسلامية حتى يتسنّى للجميع الاستفادة من تلك البرامج المهمة.

وأوضح المجمع أن البرنامج بدأ فعالياته منذ العام الماضي، حيث نظّم المجمع نحو 250 محاضرة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام على مدار ستة أسابيع متتالية.