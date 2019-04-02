أخبار مصر | فتح حدائق القاهرة بالمجان يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح حدائق القاهرة بالمجان يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة يوم الجمعة القادم، للأطفال بدور الايتام والجمعيات الأهلية بمناسبة احتفالات يوم اليتيم، علي أن يتم رفع حالة الاستعداد بالحدائق، وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور علي قلوب الأطفال.

محافظ القاهرة يتفقد جراج روكسي

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المرحلة الأولى لجراج روكسي، والتي تم الانتهاء منها بالكامل لتتسع لعدد 908 سيارة.

وأشار المحافظ أن جراج روكسي، والذي تقيمه المحافظة علي اربعة طوابق تحت الارض، وتشغل مرحلته الاولى مساحة 5000متر مربع بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه سيساهم في القضاء على انتظار السيارات بميدان روكسي والشوارع المحيطة به مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها تعد المرحلة الأصعب حيث تضم كافة محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكي بالكامل للمرحلتين.

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وأضاف المحافظ، أن جراج روكسي يعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا دون الاعتماد على العنصر البشرى بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق احدث الانظمة الالكترونية والسلامة البيئية والأمان حيث أن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاثة دقائق، ويحقق زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة والتي تم اختيارها كموقع للمشروع نظرا لما تشهده من كثافة فى الانشطة والمراكز التجارية والسكانية.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة الحدائق والطرق المحيطة بالمشروع والممرات التى سيتم تخصيصها لحركة المشاة وكذلك أعمال رفع كفاءة المبانى التراثية المحيطة بالمشروع فى اطار خطة المحافظة للحفاظ على المبان ذات الطراز المتميز، كذلك أعمال تطوير حديقة ونافورة روكسي.

وأكد المحافظ على أن سكان العمارات المطلة على المشروع سيتمتعون ببعض الامتيازات عند استخدام الجراج الجديد لمنع انتظار سياراتهم بالشوارع بعد التشغيل الفعلي للجراج.

رافق المحافظ فى جولته ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة، والنائب مدحت الشريف عضو البرلمان عن مصر الجديدة والنزهة واستشاري المشروع.