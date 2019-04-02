أخبار مصر | حساسين يصل 'الأعلى للإعلام' للتظلم على غلق 'الرافدين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حساسين يصل 'الأعلى للإعلام' للتظلم على غلق 'الرافدين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، النائب البرلماني والإعلامي سعيد حساسين، مالك قناة الرافدين، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتظلم على قرار المنطقة الإعلامية الحرة بإغلاق القناة، لوجود مشاكل قانونية في ملكيتها.

والتقى "حساسين" أحمد سليم أمين عام للمجلس، وسلمه التظلم، مطالبًا بتدخل المجلس لعودة بث القناة مرة أخرى.

وكان أعلن "حساسين" في بيان له أمس، بثه على شاشة الرافدين عقب تسويدها، قرار غلق القناة، بناءً على القرار رقم 1251 الصادر في 1 إبريل الجاري من المنطقة الحرة الإعلامية لحين تقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام، قد وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات، ويتم حاليًا متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع استخدام أجهزة البث المباشر، إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبدأت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية تقنين أوضاعها طبقًا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء ستوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والحصول على تراخيص بالبث أيضًا من خارج المدينة، واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي.