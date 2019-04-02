أخبار مصر | أمين تنظيم حزب الحرية: نثق في الشعب المصري حول كثافة المشاركة في التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين تنظيم حزب الحرية: نثق في الشعب المصري حول كثافة المشاركة في التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، إن الحزب يبذل قصارى جهده لإثبات كفاءته السياسية والخدمية على أرض الواقع بالتفاعل مع المواطنين بكافة طوائفهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف إدريس، خلال مشاركته في مؤتمر الحزب حول إطلاق حملة لحشد المواطنين للمشاركة في التعديلات الدستورية تحت شعار "خليك مسئول شارك في الدستور"، أن الحزب قام بتنظيم العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع كافة طوائف الشعب بأمانات الحزب على مستوى الجمهورية لشرح أهمية التعديلات الدستورية، مُعربًا عن ثقته في الشعب المصري حول كثافة المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية لإعطاء صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.

وكان الحزب قد أعلن خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة، عن موافقته على التعديلات الدستورية.

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وقال مجدي علام، نائب رئيس الحزب، إن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالي ولا تخالفها، مُشيرًا إلى أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866 منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، 45 تعديلات طُرحت من مجلس النواب، مُؤكدًا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب، مُذكرًا أنه في الآونة الأخيرة أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014 وهذا غير صحيح على الإطلاق، نحن أمام مُقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، فكيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب؟.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، المُتحدث باسم مجلس النواب، إنه منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية قام بتشكيل لجان توعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى حملة لطرق الأبواب بهدف توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية والهدف منها.

وأضاف حسب الله، أن جميع التقارير التي تلقتها الأمانة العامة للحزب، كشفت عن وعى سياسي كبير لدى المواطنين، إضافة إلى حبهم وحرصهم على وطنهم، في ظل ثقة وتأييد كامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مُؤكدًا أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور ستكون تاريخية، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه نية وإرادة لإيصال رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب سيظل مساندًا لوطنه ولقيادته السياسية.