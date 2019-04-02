مصر | القبض على هارب من حكم بالإعدام شنقا في الجيزة

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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام شنقا لتورطه في جريمة قتل ومقاول هارب من 66 حكما متنوعا.

ووردت معلومات لمدير إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع مفادها أن "محمد.ع" 24 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الواحات، السابق اتهامه في قضية (قتل) والمحكوم عليه الهارب في قضية (قتل عمد) بالإعدام شنقًا يقيم بشقة مستأجرة بالهرم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشن معاونا مباحث الهرم من ضبطه، وأقر بالحكم الصادر ضده.

وفي ذات السياق تمكن ضابط بإدارة تأمين 6 أكتوبر والقوة المرافقة من ضبط "صلاح.م" 55 سنة، مقاول، هارب من 66 حكما قضائيا (7 مستأنف - 59 جزئي "تبديد").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتنفيذ.