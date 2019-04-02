مصر | ضبط عاطل بحوزته 75 "كيس استروكس" ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته 75 "كيس استروكس" ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات وعثر بحوزته كمية من مخدر الإستروكس وأسلحة نارية.

ووردت معلومات للرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بأن "إسلام خلة"، 23 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية (مخدرات)، يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لنشاطه الآثم.

ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهم، وتمكن النقيبان كريم عبد الرازق وهشام هشام معاونا مباحث بولاق الدكرور من ضبطه وبحوزته 75 كيس لمخدر الإستروكس المخدر وزنت 500 جم، بندقية خرطوش عيار 12مم، بندقية محلية الصنع عيار 12مم و500 جنيه.

أمام اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.