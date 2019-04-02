مصر | دفاع رئيس حي الدقي: لا يوجد أي قول صريح أو غير صريح يفيد أخذه للرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع رئيس حي الدقي: لا يوجد أي قول صريح أو غير صريح يفيد أخذه للرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، سماع إعادة المرافعة في محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.

وقال دفاع رئيس الحي ،إنه يتمسك بكافة الدفاعات السابقة خاصة وأن تقرير اللجنة الثلاثية الفنية المشكلة لتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية لا يوجد بهاأي قول أو لفظ صريح يفيد صدور أي طلب المتهم رئيس الحي مبلغ الرشوة سواء أخذه أو طلبه أو إسناده إليه وذلك محادثات المتهمين الأول والسادس.

وأصاف أن ما عرضه عضو الرقابة الإدارية في محضر تحرياته المقدم لنيابة أمن الدولة العليا المتضمن كحوار بين المتهمين الأول والسادس ما هو إلا عرض مقتصر للحوار الأصلي الذي دار بين المتهمين حيث هناك عبارات لم ترد في تقارير اللجنة الفنية، بداية من براءة المتهم فلا يوجد أي قول صريح أو غير صريح يفيد معنى طلب المتهم أو أخذه مبلغ الرشوة.

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وقال الدفاع، إنه عندما قرر المتهم أشرف فوزي بأنه أعطى المتهم الأول رشوة فما هو دليل الاتهام؟ وهذا كلام مرسل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.