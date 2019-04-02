مصر | "كان يريد ممارسة الشذوذ معي".. اعترافات مثيرة في قتل مسجل وحرقه على يد صديقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان يريد ممارسة الشذوذ معي".. اعترافات مثيرة في قتل مسجل وحرقه على يد صديقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار خالد البارودي، مدير نيابة المقطم والخلفية الجزئية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في قتل صديقه وإشعال النيران في جثمانه.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة بعد إنكاره للواقعة أنه استدرج المجني عليه للمغارة وتعاطوا مخدر الاستروكس ثم بعد ذلك طلب منه المجني عليه خلع ملابسه لممارسة الشذوذ معه، فأصيب المتهم بالصدمة ورفض بشدة إلا ان المجنى عليه قاما بتهديده الا ان المتهم استخلصا منه وقاما بطعنه عدة طعنا متفرقه فى جسده، ثم اختمرت فى ذهنه فكرة شيطانيه، ان يضع الجثة داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة متفحمة بالكامل وملفوفة في سجادة متفحمة أيضا، وملقاه في منطقة نائية في منطقة المقطم، وغير واضحة معالمها أو الجروح الموجودة بالجسم.

وتبين من تحريات المباحث أن المغارة يتردد عليها الأفراد لتعاطي المخدرات والنوم فيها وقررت النيابة فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالطرف المحيطة وتفريغها وفحص بلاغات النفقودبن والتحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة.

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تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة مجهول متفحمة بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق عمرة 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.